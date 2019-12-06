В Самаре на Береговой две отечественные легковушки нырнули «носом» в яму с водой

СЕГОДНЯ 08:19 2019-12-06T08:20:32+03:00

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В четверг, 5 декабря, в Самаре неожиданно проснулись «дорожные черви». Фронтом своих «работ» они выбрали улицу Береговую в районе пересечения с проспектом Кирова. Вчера там образовались большие ямы, которые скрыли потоки воды. В итоге в расставленные на дороге «ловушки» попали две отечественные легковушки: «Лада Приора» и «семерка». Обе с разницей в несколько часов ухнули носом в провалы.

- Там с утра лужа была. Как будто прорвало, размыло, походу. Я проезжала там и позвонила в аварийку, сказала, что там дыры в асфальте и скоро туда машина какая-нибудь провалиться. Вот, пожалуйста, - поделилась в соцсетях одна из автомобилисток.

По словам очевидцев, сначала в яму нырнула «Приора». Она угодила туда передними колесами. Потом таким же образом провалилась «семерка». Самостоятельно достать свои машины водители не смогли. Из дыр на Береговой их доставали с помощью спецтехники. Насколько серьезные повреждения получили авто, пока не известно. Между тем, местные жители утверждают, что эти две легковушки — не единственные, кто угодил в ямы, якобы ранее туда провалились «Гранта» и «Газель». Отметим, что знаки, предупреждающие автомобилистов об опасных провалах на дороге, появились на улице Береговой только вечером.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="640" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/748104" frameborder="0"></iframe> В Самаре на улице Береговой "семерка" нырнула носом в яму с водой.

ИСТОЧНИК KP.RU