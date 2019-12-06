В Самарской области алиментщица пряталась от приставов за дверью

СЕГОДНЯ 08:43 2019-12-06T08:44:55+03:00

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Недавно в Самарской области приставам пришлось ловить «хитрую» алиментщицу. Жительница Безенчукского района долго игнорировала своего несовершеннолетнего сына, на прием к приставам она приходить тоже не пожелала, и в итоге ее решили принудительно сопроводить в отдел.

- Приставы сами пришли к должнице. Дверь им открыл ее супруг. Он заявил, что не знает, где жена, но тут за дверью послышались посторонние звуки. Приставы зашли внутрь и увидели, что женщина пряталась за дверью, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

На этом уловки должницы не закончились. На требование приставов проехать с ними в отдел, она сказала, что не может — не выспалась ночью. Однако приставы ее «проблемой» не прониклись и все-таки убедили женщину проехать с ними. В дальнейшем на супругов были составлены административные протоколы — за то, что мешали работе приставов. Каждого оштрафовали на 1 тысячу рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU