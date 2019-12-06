Самарский ЦСК ВВС в овертайме уступил «Хумо» в матче ВХЛ

СЕГОДНЯ 09:27 2019-12-06T09:28:47+03:00

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В четверг, 5 декабря, в Ташкенте прошел матч ВХЛ — Кубок Шелкового пути. Встречались местный «Хумо» и самарский ЦСК ВВС. К сожалению, удача оказалась не на стороне «летчиков». Они проиграли в овертайме - 3:4.

Счет в матче открыли игроки «Хумо». Они поразили ворота самарцев уже на 6 минуте. Ответ от «летчиков» пришел на 15 минуте. Отличился Степаненко. Во втором периоде Фазлеев вывел ЦСК ВВС вперед. Однако долго в лидерах самарцы не проходили. Хозяева сравняли счет на 38 минуте. В третьем периоде на 51 минуте ворота «Хумо» поразил Семенов, но буквально через несколько секунд самарцы сами пропустили шайбу. Судьба матча решилась в овертайме. Победа досталась команде из Ташкента.

Как сообщает пресс-служба ЦСК ВВС, следующий матч «летчики» проведут 11 декабря в Самаре. Они сразятся с «Молотом-Прикамье».

ИСТОЧНИК KP.RU