2019-12-06T10:12:37+03:00
Общество

В Тольятти мужчина задолжал теплоэнергетикам 250 тысяч рублей и лишился своей машины

Авто владельцу вернуть только, когда он полностью оплатит долг
Анастасия ФИЛАТОВА
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Теплоэнергетики грозятся продать все арестованное имущество должников до конца годаТеплоэнергетики грозятся продать все арестованное имущество должников до конца года
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В Самаре и Тольятти теплоэнергетики продолжают ходить вместе с приставами по домам злостных неплательщиков. У тех, кто не может или не хочет погасить долг, арестовывают имущество. Энергокомпания намерена до конца года продать весь конфискат и направить вырученные деньги на погашение задолженностей за тепло и горячую воду.

Так, в ходе недавнего рейда в Самаре теплоэнергетики и приставы наведались к жителю Промышленного района, чей долг превышает 300 тысяч рублей. Ему запретили совершать сделки с недвижимым и движимым имуществом, а также выезжать за пределы страны. Если мужчина и дальше продолжит уклоняться от уплаты счетов, то у него заберут бытовую и компьютерную технику. А вот другому должнику повезло меньше. У жителя Тольятти с долгом за тепло и горячую воду в 250 тысяч рублей конфисковали автомобиль ВАЗ-2112. Его перевезли на стоянку теплоэнергетиков. Машину мужчине вернут только, если он полностью погасит долг.

Как сообщают в компании «ЭнергосбыТ Плюс», они будут и дальше проводить с приставами совместные рейды по должникам. Только в Тольятти жители задолжали уже 360 млн рублей, а в Самаре и того больше — более 1 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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