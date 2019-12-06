В Самаре экс-главу фонда поддержки ИЖС на селе будут судить за выписанные себе премии на 6,5 млн рулей

СЕГОДНЯ 10:30 2019-12-06T10:30:27+03:00

За время работы в организации мужчина также успел растратить бюджетные деньги

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В Самаре прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора областного фонда поддержки индивидуального жилищного строительства на селе, которого поймали на присвоении и растрате бюджетных денег, а также на злоупотреблении полномочиями.

- Установлено, что ранее не судимый житель Самары с августа 2014 года по август 2018 года, злоупотребляя своими полномочиями, подписывал незаконные приказы о собственном премировании. За время своей работы в фонде он присвоил почти 6,5 млн рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самары.

Также правоохранители выяснили, что бывший глава организации растратил деньги при заключении договора купли-продажи жилого дома в Красноярском районе. Стоило жилище 8 млн рублей, а продали его за 4,3 млн рублей. Недавно прокуроры передали уголовное дело в суд. Его будет рассматривать Ленинский районный суд Самары.

ИСТОЧНИК KP.RU