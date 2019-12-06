В Самаре до конца года на остановках установят 500 интервальных табличек

СЕГОДНЯ 10:46 2019-12-06T10:47:50+03:00

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В Самаре до конца года на остановках общественного транспорта появятся новые информационные таблички. На них будут отображаться интервалы движения городского транспорта.

- Мы установим таблички на павильоны, находящиеся в оперативном управлении. Всего их будет 500 штук, - сообщили в твиттере представители МБУ «Самараинформресурс».

По данным учреждения, все работы по установке интервальных табличек будут завершены в течение двух недель — до 22 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU