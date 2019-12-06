2019-12-06T11:10:17+03:00
Общество

Как добраться до стадиона «Самара Арена» 8 декабря в день матча «Крылья Советов» - «Урал»

Публикуем график работы общественного транспорта в день матча «Крылья Советов» - «Урал» в Самаре
Анастасия ФИЛАТОВА
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Трамваи S5 будут ходить до стадиона от улицы Тухачевского и от Барбошиной поляныТрамваи S5 будут ходить до стадиона от улицы Тухачевского и от Барбошиной поляныФото: Ольга АФАНАСЬЕВА
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В это воскресенье, 8 декабря, в 15:00 на стадионе «Самара Арена» пройдет матч 19 тура РПЛ «Крылья Советов» - «Урал». Как и прежде, болельщиков до спортобъекта повезут трамваи S5. Они будут ходить от улицы Тухачевского и от Барбошиной поляны.

- Трамвай S5 поедет от улицы Тухачевского в 11:58 и будет курсировать с интервалом 8-10 минут. Его работа по доставке зрителей на стадион завершится до 15:15, а возобновится в 17:00, — сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

Также в день матча до «Самара Арены» можно будет доехать на трамваях № 11 и 12. Они будут работать до 13:00, а позже и до окончания движения — до остановки «Барбошина поляна». Кроме того, добраться до стадиона можно будет на других видах транспорта, но в этом случае придется либо ехать с пересадкой, либо пройти часть путь пешком.

После завершения матча для болельщиков подадут дополнительные автобусы. Маршруты №№ 1, 41, 45, 47, 50, 51, 67 будут ждать пассажиров на остановке «улица Алма-Атинская» около «Мерседес Центра», а маршрут № 50 — на остановке на улице 2-ой проезд в районе стоянки такси. Для тех, кто поедет на стадион на личном транспорте, будет работать бесплатная Северная парковка, а обладатели специальных разрешений смогут оставить свое авто на Южной парковке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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