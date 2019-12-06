Жители Самары соберутся в сквере «Родина», чтобы обсудить рост цен и тарифов

СЕГОДНЯ 11:25 2019-12-06T11:27:02+03:00

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В Самаре в следующие выходные пройдет акция протеста. Горожане соберутся, чтобы высказать свое мнение по поводу роста цен и тарифов.

- Будут затронуты темы политических репрессий, в том числе против Грудинина и Левченко, мусорной реформы, роста цен и тарифов, а также обнищания народа. Одним из основных требований станет переход с начала следующего года на взимание платы за мусор с людей, а не с квадратных метров, и снижение тарифа, - рассказал депутат Самарской губернской думы, член партии КПРФ Михаил Матвеев.

Мероприятие пройдет в следующую субботу, 14 декабря, в 11:00. Местом его проведения станет сквер «Родина».

ИСТОЧНИК KP.RU