2019-12-06T11:43:38+03:00
Общество

Возле «Самары Арены» в день матча «Крылья Советов» - «Урал» перекроют несколько дорог

Также там запретят парковаться
Анастасия ФИЛАТОВА
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Ограничения будут действовать 8 декабря с 6:00 до 18:00Ограничения будут действовать 8 декабря с 6:00 до 18:00Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В это воскресенье, 8 декабря, в областной столице перекроют несколько дорог в районе стадиона «Самара Арена». Это связано с проведением матча между местными «Крыльями Советов» и «Уралом» из Екатеринбурга.

- С 12:00 до 18:00 будет закрыто движение транспорта по улице 1-ая Стадионная от Проезда № 9 до Проезда № 10, а также по Проездам № 7-12. С 6:00 до 18:00 на этих участках улиц и на участке улицы Дальней от Московского шоссе до улицы Арена 2018 будут запрещены остановка и стоянка транспорта, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Что касается улиц Арена-2018, 2-ая Стадионная и Проезд № 2, то они будут открыты на всем их протяжении, а вот остановка и стоянка личных авто будут запрещены.

Схема перекрытия дорог

Схема перекрытия дорог

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ИСТОЧНИК KP.RU

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