Возле «Самары Арены» в день матча «Крылья Советов» - «Урал» перекроют несколько дорог

СЕГОДНЯ 11:41 2019-12-06T11:43:38+03:00

Ограничения будут действовать 8 декабря с 6:00 до 18:00 Фото: Михаил ФРОЛОВ

Изменить размер текста: A A

В это воскресенье, 8 декабря, в областной столице перекроют несколько дорог в районе стадиона «Самара Арена». Это связано с проведением матча между местными «Крыльями Советов» и «Уралом» из Екатеринбурга.

- С 12:00 до 18:00 будет закрыто движение транспорта по улице 1-ая Стадионная от Проезда № 9 до Проезда № 10, а также по Проездам № 7-12. С 6:00 до 18:00 на этих участках улиц и на участке улицы Дальней от Московского шоссе до улицы Арена 2018 будут запрещены остановка и стоянка транспорта, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Что касается улиц Арена-2018, 2-ая Стадионная и Проезд № 2, то они будут открыты на всем их протяжении, а вот остановка и стоянка личных авто будут запрещены.

Схема перекрытия дорог

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как добраться до стадиона «Самара Арена» 8 декабря в день матча «Крылья Советов» - «Урал»

Публикуем график работы общественного транспорта в день матча «Крылья Советов» - «Урал» в Самаре (подробности)

Крылья Советов – Урал 8 декабря 2019: прогноз на матч 19 тура РПЛ

Прогноз на матч 19 тура РПЛ Крылья Советов – Урал, который пройдет 8 декабря 2019 на стадионе «Самара Арена» (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU