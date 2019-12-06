Губернатор Самарской области предложил сделать 31 декабря выходным днем
Эту инициативу обсудят с депутатами, профсоюзами и предприятиями региона
Для самарцев 31 декабря может стать выходным днем
Изменить размер текста:
В этом году у жителей Самарской области может появиться дополнительный день отдыха. Речь идет о 31 декабря. Губернатор Дмитрий Азаров предложил сделать его выходным.
- Мы обсудим эту идею и ее целесообразность вместе с руководителями предприятий, лидерами профсоюзов и депутатами. Будем учитывать мнение своих земляков, - цитирует ТАСС слова главы региона.
По словам Дмитрия Азарова, решение о том, станет ли 31 декабря в этом году выходным днем, будет принято в течение 10 дней.
ИСТОЧНИК KP.RU