Губернатор Самарской области предложил сделать 31 декабря выходным днем

СЕГОДНЯ 12:06 2019-12-06T12:06:11+03:00

Эту инициативу обсудят с депутатами, профсоюзами и предприятиями региона

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В этом году у жителей Самарской области может появиться дополнительный день отдыха. Речь идет о 31 декабря. Губернатор Дмитрий Азаров предложил сделать его выходным.

- Мы обсудим эту идею и ее целесообразность вместе с руководителями предприятий, лидерами профсоюзов и депутатами. Будем учитывать мнение своих земляков, - цитирует ТАСС слова главы региона.

По словам Дмитрия Азарова, решение о том, станет ли 31 декабря в этом году выходным днем, будет принято в течение 10 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU