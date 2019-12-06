В Самарской области водитель отсудил у дорожников 145 тысяч рублей за ДТП

СЕГОДНЯ 12:40 2019-12-06T12:46:11+03:00

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В Октябрьске мужчина добился через суд, чтобы дорожники вернули ему деньги за испорченную машину. Мужчина попал в ДТП и посчитал, что произошло оно из-за выбоин на дороге.

- Мужчина решил взыскать с компании, отвечающей за ремонт дорог, материальный ущерб в 145 тысяч рублей и обратился в суд. В ходе судебного процесса стороны заключили мировое соглашение, установив сроки выплаты компенсации, но организация так и не исполнила своих обязательств, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

За дело пришлось взяться приставам. Они вынесли постановление об обращении взыскания на деньги, находящиеся на счетах должника. Компания не согласилась с решением приставов и обжаловала его в суде, но служители Фемиды не поддержали ее. Только после этого дорожники полностью выплатили автомобилисту компенсацию.

ИСТОЧНИК KP.RU