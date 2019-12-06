В Самарской области 7 тысяч "знатоков" планшетов привлекут к переписи населения в 2020 году

СЕГОДНЯ 12:59 2019-12-06T13:03:20+03:00

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В Самарской области продолжается подготовка к проведению в октябре 2020 года Всероссийской переписи населения. Она пройдет как в обычном варианте: на дому или в стационарном переписном участке, так и в цифровом: через интернет на Едином портале госуслуг.

- К проведению переписи планируется привлечь около 7 тысяч человек, умеющих пользоваться планшетами. Ведется проверка состояния адресного хозяйства. На начало ноября из 11419 недостающих или требующих замены аншлагов было установлено 1486, а номерных знаков - 10780 из 77639, - сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

Отметим, что результаты переписи населения станут основой для планирования культурных, экономических и социальных программ на ближайшие 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU