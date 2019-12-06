2019-12-06T13:25:59+03:00
Общество

Самарская ракета-носитель «Союз-2.1а» успешно вывела на орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-13»

«Грузовик» доставит на МКС около 2,5 тонн различных грузов
Анастасия ФИЛАТОВА
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Запуск ракеты с космическим кораблем обеспечили двигатели самарского производстваЗапуск ракеты с космическим кораблем обеспечили двигатели самарского производстваФото: сайт Роскосмоса.
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В пятницу, 6 декабря, в 12:34 по московскому времени с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» производства самарского РКЦ «Прогресс». Ее запустили вместе с грузовым транспортным кораблем «Прогресс МС-13».

- Успешный старт «грузовика» обеспечили наши двигатели РД-107А/РД-108А, которые были установлены на I и II ступенях ракеты-носителя. Оборудование отработало штатно, - сообщили в пресс-службе самарского ПАО «Кузнецов».

Сейчас корабль уже находится на орбите Земли. Он доставит на Международную космическую станцию около 2,5 тонн грузов: запасы топлива и газа общей массой 700 кг, а также 1350 кг оборудования для поддержания работы бортовых систем, приборы для проведения научно-исследовательских экспериментов, посылки, рационы питания и 420 литров воды. Как сообщает пресс-служба «Роскосмоса», сближение «Прогресса МС-13» с МКС и причаливание к стыковочному отсеку «Пирс» запланировано на понедельник, 9 декабря, в 13:38 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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