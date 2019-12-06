2019-12-06T13:50:24+03:00
Происшествия

Обещал крышевать проституцию: в Тольятти экс-полицейского будут судить за взятку

Стража порядка подкупили 160 тысячами рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Полицейского задержали сразу после получения денегПолицейского задержали сразу после получения денегФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Тольятти на скамье подсудимых скоро окажется бывший сотрудник полиции, который согласился за взятку закрыть глаза на организацию проституции в городе. Речь идет о бывшем начальнике отделения по обслуживанию секторов отдела уголовного розыска отдела полиции № 22. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

- По версии следствия, в начале 2019 года полицейский в несколько приемов получил незаконное вознаграждение в 160 тысяч рублей. За эти деньги он обещал не мешать незаконной организации досуга, в том числе проституции на территории Тольятти, - рассказали следователи.

Обвиняемого задержали сотрудники ФСБ после получения денег. Недавно правоохранители завершили расследование уголовного дела и направили его на рассмотрение в суд Автозаводского района Тольятти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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