2019-12-06T13:55:05+03:00
Умные вещи

МегаФон открыл первый Experience store в Москве

Это очередной шаг в модернизации розничной сети компании
Поделиться:
Изменить размер текста:

МегаФон открыл первый Experience store с фокусом на цифровой опыт клиентов в торговом центре «Метрополис». Это очередной шаг в модернизации розничной сети компании. Уже в первые недели работы Experience store демонстрирует более высокие продажи мобильного оборудования, портативной техники и аксессуаров по сравнению с традиционными салонами.

Experience store – новый формат салонов продаж. Площадь магазина в четыре раза больше традиционных салонов связи МегаФона. Смартфоны и планшеты, включая новые модели iPhone, представлены на открытых витринах – покупатели могут без участия консультанта выбрать модель, которая им подходит. Для этого в торговом зале установлены планшеты с программой-помощником. Магазин оснащен интерактивными ценниками. Оплатить покупки можно на кассах самообслуживания.

Experience store состоит из пяти тематических зон, посвященных смартфонам, технологиям «умного» дома, ТВ и геймингу, путешествиям и здоровому образу жизни, а также увлечениям детей. В магазине можно протестировать VR-очки, X-box, МегаФон ТВ, самостоятельно настроить гаджеты «умного» дома, получить консультацию о b2b-продуктах и подключить их. Организовано несколько зон брендов: Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi, Honor, где представлены не только популярные смартфоны, но и взрослые и детские часы, фитнес-трекеры и другие товары.

Открытие Experience store – новый этап в реализации стратегии компании по модернизации розничной сети. Ожидается, что новый формат позволит увеличить количество подключений абонентов втрое, товарооборот увеличится более чем в пять раз, а маржинальность чека – на 5,1 п.п. В отдельных категориях товаров, таких как аксессуары и портативная техника, возможен рост на порядок. В рамках стратегии будет открыто несколько Experience stores, следующий появится в ТЦ Columbus. После подведения итогов работы будет принято решение о масштабировании формата.

«Раньше клиенты часто приходили в магазин, чтобы выбрать новый тариф, сим-карту или настроить телефон. Теперь запрос покупателя гораздо шире: он хочет посмотреть, как работают новые устройства и технологии, протестировать их – и мы даем такую возможность. Новый подход к обслуживанию клиентов позволит увеличить продажи по сравнению со стандартными салонами розницы. И первые недели работы Experience store подтверждают наши прогнозы», - отмечает Влад Вольфсон, коммерческий директор МегаФон.

Модернизация розничной сети МегаФона за счёт внедрения салонов продаж нового поколения с высоким уровнем сервиса и особым подходом к обслуживанию клиентов началась в 2018 году. До конца этого года МегаФон обновит 100 салонов в разных регионах России, в следующем - еще 300 магазинов. Новый подход к ассортименту и к обслуживанию клиентов оказался востребованным: среднедневное число клиентов за третий квартал этого года в обновлённых салонах выросло на 20%, средняя дневная выручка на один такой салон увеличилась на 30-40%, а средний чек - на 8 п.п. Скорость обслуживания увеличилась в два раза.

Experience store – новый формат салонов продаж

Experience store – новый формат салонов продаж

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Приедут с Черного моря: в Самарском зоопарке поселятся краснокнижные олени маралы
В Самаре с 10 декабря закрывается грузовая переправа до Рождествено
Ездить опасно? В 2019 году в Самаре около 500 пассажирских автобусов отправляли в рейс с неисправными колесами
Обещал крышевать проституцию: в Тольятти экс-полицейского будут судить за взятку
Кредитный портфель ВТБ в Самаре превысил 119 млрд рублей
Самарская ракета-носитель «Союз-2.1а» успешно вывела на орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-13»
В Самарской области 7 тысяч "знатоков" планшетов привлекут к переписи населения в 2020 году
В Самарской области водитель отсудил у дорожников 145 тысяч рублей за ДТП
Губернатор Самарской области предложил сделать 31 декабря выходным днем
Фрунзенский мост в Самаре к новому году откроют частично, а стоянку в старом городе запретят
Возле «Самары Арены» в день матча «Крылья Советов» - «Урал» перекроют несколько дорог
Жители Самары соберутся в сквере «Родина», чтобы обсудить рост цен и тарифов
Как добраться до стадиона «Самара Арена» 8 декабря в день матча «Крылья Советов» - «Урал»
В Самаре до конца года на остановках установят 500 интервальных табличек
В Самаре экс-главу фонда поддержки ИЖС на селе будут судить за выписанные себе премии на 6,5 млн рулей
В Тольятти мужчина задолжал теплоэнергетикам 250 тысяч рублей и лишился своей машины
Назван срок запуска трамваев № 24к до стадиона «Самара Арена»
Самарский ЦСК ВВС в овертайме уступил «Хумо» в матче ВХЛ