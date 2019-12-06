В Самаре с 10 декабря закрывается грузовая переправа до Рождествено
В Самаре закрывается грузовая переправа по маршруту Октябрьский спуск - Рождествено. Она перестанет работать со следующего вторника, 10 декабря.
- Грузовая переправа закрывается в связи с установившимися низкими температурами воды и началом ледостава. Также это делается для предотвращения возможных происшествий и чрезвычайных ситуаций в акватории Рождественской Воложки и реки Волги, - сообщили в департаменте информационной политики администрации губернатора Самарской области.
Добраться до села Рождествено пока можно будет по временной дороге - автозимнику - длиной 27 км. Ее проложат от села Шелехметь до урочища Белые домики. Автозимник будет работать на протяжении всей зимы.
ИСТОЧНИК KP.RU