2019-12-06T14:21:01+03:00
Общество

Приедут с Черного моря: в Самарском зоопарке поселятся краснокнижные олени маралы

Жителей и гостей города зовут познакомиться с новыми питомцами
Анастасия ФИЛАТОВА
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Встретить маралов в природе сейчас - большая редкостьВстретить маралов в природе сейчас - большая редкость
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Жителей Самары зовут в зоопарк — посмотреть на новых питомцев. Ими станут одни из ярких представителей благородных оленей — маралы.

- Наши будущие питомцы жили на Черноморском побережье в Сочи. Там они выступали на арене цирка. Теперь жители и гости Самарской области смогут посмотреть на них в нашем зоопарке. Приглашаем всех познакомиться с новыми питомцами и узнать о биологических особенностях этих оленей и их образе жизни, - написали на своей странице в соцсети сотрудники Самарского зоопарка.

Марал — это очень крупное животное, вес которого может превышать 300 кг. Его рога вырастают до 120 см и могут весить 12 кг. Марал занесен в Международную Красную книгу. Встретить этих оленей в природе практически невозможно. Познакомиться с новыми питомцами зоопарка можно будет в следующий понедельник, 9 декабря, в 13:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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