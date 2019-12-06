«Комсомолка» снова приглашает в тур по автосалонам Самары

СЕГОДНЯ 14:33 2019-12-06T14:33:24+03:00

Специально для тех, кто желает сменить машину

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«Комсомолка» снова приглашает читателей отправиться в тур по автосалонам Самары. По традиции на комфортабельном автобусе мы посетим несколько ведущих автосалонов города. В программе тура: тест-драйв и новинки от мировых производителей машин, викторины и призы, общение с самыми опытными и отзывчивыми авто-консультантами. Участники автотура узнают о самых выгодных предложения и специальных акциях на покупку новых машин.

Вам не придется тратить бензин, деньги и силы, чтобы побывать в отдаленных автоцентрах. Автотур – это отличная возможность выбрать новую машину потратив минимум времени.

Конкретно:

Что: Автотур с «Комсомолкой»

Когда: 14 декабря.

ВНИМАНИЕ! Предварительная запись обязательна.

Записаться на автотур можно по телефону (846) 270-69-10 или по электронной почте evgenya.vasina@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU