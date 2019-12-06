В Тольятти женщина на Renault сбила во дворе пенсионерку и отругала ее

СЕГОДНЯ 14:37 2019-12-06T14:37:30+03:00

Автомобилистка наехала на пенсионерку, когда та шла по дороге в жилой зоне Фото: скриншот с видео

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В Тольятти полицейские нашли водителя, который утром 28 ноября сбил во дворе одного из домов 67-летнюю пенсионерку и скрылся. Виновником ДТП оказалась 44-летняя женщина.

- Автомобилистка, двигаясь на Renault Kaptur по дворовому проезду со стороны улицы Юбилейной в направлении проспекта Степана Разина, сбила женщину, которая шла по проезжей части жилой зоны. Прежде, чем покинуть место ДТП, водитель, по словам пострадавшей, сделала ей замечание, - сообщили в отделе ГИБДД Тольятти.

В результате случившегося пенсионерка получила травмы и ей понадобилась помощь медиков. Что касается автомобилистки, то ее задержали и составили два протокола: за оставление места ДТП и за причинение вреда здоровью. Женщине грозит арест на 15 суток или лишение водительских прав на срок от 1 до 1,5 лет. Полицейские продолжают разбираться в происшествии.

В Тольятти автоледи сбила пенсионерку и отругала ее.Видео: отдел ГИБДД Тольятти

ИСТОЧНИК KP.RU