2019-12-06T14:41:48+03:00
Экономика

ВТБ предоставил самарским предприятиям 2,8 млрд рублей льготного финансирования

Банк поддерживает средний и малый бизнес в рамках госпрограмм
Борис БРИТВА
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ВТБ в Самарской области за девять месяцев 2019 года профинансировал региональные предприятия на сумму 2,8 млрд рублей в рамках государственных программ поддержки среднего и малого бизнеса.

С января по сентябрь 2019 года наибольший объем средств – 1,8 млрд рублей – предоставлен по «Программе 1764» Министерства экономического развития РФ. Для предприятий агропромышленного комплекса по программе, реализуемой совместно с министерством сельского хозяйства РФ, банк выдал более 1 млрд рублей.

Кредитный портфель ВТБ по госпрограммам за три квартала 2019 года вырос на 48% и превысил на 1 октября 4,7 млрд рублей. В его структуре около 2 млрд рублей составляют займы по Программе стимулирования кредитования корпорации МСП. Кредиты, выданные по «Программе 1764», на отчетную дату занимают в нем около 1 млрд рублей, а по программе минсельхоза – 1,3 млрд рублей.

Управляющий ВТБ в Самарской области Максим Папков отметил: «Профессиональная поддержка бизнеса наших клиентов является стратегической задачей ВТБ. И сегодня мы готовы им не только помогать эффективно пользоваться банковскими услугами, но и консультировать по вопросам развития своего дела. Одним из механизмов успешного роста компании может стать участие в государственных программах, которые позволяют привлекать льготное финансирование. В этом году мы особенно активно кредитуем в рамках льготных субсидий предприятия строительной отрасли и сельского хозяйства».

ИСТОЧНИК KP.RU

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