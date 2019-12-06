Делить на поселения не надо: крупный перерабатывающий завод региона выступил против изменений терсхемы обращения с ТКО
В пятницу, 6 декабря, в Самаре прошло общественное обсуждение изменений в территориальную схему обращения с отходами. На данный момент в предложенной схеме идет разделение сельских поселений на секторы, но специалисты крупного перерабатывающего завода региона — ООО «ЭкоРесурсПоволжье» — выступили против подобных изменений.
- Предлагаем скорректировать транспортную логистику отходов, образующихся на территории Ставропольского района. Для этого нужно направить ТКО на сортировку согласно распределению потоков терсхемы, ранее утвержденным приказом минЖКХ, без деления на сельские поселения. В новой схеме идет разделение поселений Ставропольского района на 24 сектора и вывоза отходов на полигоны без отделения полезных фракций, - отметила на заседании ведущий эколог ООО «ЭкоРесурсПоволжье» Евгения Ельсова.
У других участников мероприятия также возникло множество вопросов к предложенной территориальной схеме обращения с ТКО. Они также предложили внести в нее свои изменения.
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ИСТОЧНИК KP.RU