2019-12-06T16:55:14+03:00
Общество

В Самарской области прокуроры нашли «просрочку» в сельском стоматологическом кабинете

Организации грозит административная ответственность
Анастасия ФИЛАТОВА
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Стоматология работала с нарушениями в селе Красный ЯрСтоматология работала с нарушениями в селе Красный Яр
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В селе Красный Яр прокуроры вновь нашли медиков, которые работали с нарушениями. Напомним, ранее там в здании автомойки обнаружили нелегального врача-уролога, а теперь речь идет об одном из стоматологических кабинетов.

- Проверка показала, что при стерилизации медицинских изделий в стоматологии использовались просроченные химические индикаторы, не контролировались дезинфекционные и стерилизационные мероприятия, а также там никто не следил за сбором, временным хранением и обезвреживанием отходов, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Также сотрудники надзорного ведомства выяснили, что в стоматологическом кабинете не было необходимого количества аппаратов, инструментов и медикаментов. Кроме того, руководство организации не смогло предоставить проверяющим данные о прививках против гриппа у сотрудников. Прокуроры потребовали, чтобы директор стоматологического кабинета устранил все нарушения, а также возбудили административные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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