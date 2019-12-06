"Врач обязан снять любую повязку": в больнице извинились перед пациентом, которому дали кусачки для снятия гипса

СЕГОДНЯ 18:19 2019-12-06T18:19:56+03:00

В минздраве объяснили, что должны делать врачи, если к ним приходит человек с повязкой любого типа

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Главврач поликлиники №15 лично извинилась перед пациентом, которому в больнице отказались снимать гипсовую повязку из-за того, что она слишком тяжелая. Напомним, мужчине вручили кусачки и предложили снять гипс самостоятельно. Он же переживал, что, не имея достаточного опыта, может повредить себе. Уже через несколько минут на жалобу отреагировал министр здравоохранения Михаил Ратманов. Сам Виталий написал в твиттере, что ему позвонили из больницы, принесли извинения и предложили приехать к нему на дом.

- Главврач взял ситуацию под свой контроль,хочу выразить благодарность за оперативность и вовлечённость, будет назначено лечение и соответствующий контроль, - отметил пациент.

В администрации также подтвердили, что телефонный разговор главврача и пациента состоялся. Человек получит медицинскую помощь.

Также в минздраве рассказали, на какую помощь имеет право человек, который обратился с повязкой в больницу.

- Хирург должен снимать иммобилизационные повязки любого качества. Если пациент просит снять гипс, врач должен осмотреть поврежденную конечность, затем снять гипс и провести окончательный осмотр. При наличии клинических показаний: переломы, трещины, выявленные при предварительном обследовании перед наложением гипса, пациентам выполняется контрольная рентгенография в области повреждения, - рассказали в минздраве.

ИСТОЧНИК KP.RU