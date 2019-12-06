2019-12-06T19:34:35+03:00
Общество

Преследовала и кричала оскорбления: в Сызрани пенсионерка ополчилась на девушку из-за тестов на беременность

Жительница города просто хотела купить в аптеке тест на беременность, но что-то пошло не так
Ольга НОВИКОВА
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Обычный поход в аптеку обернулся для беременной девушки настоящим испытаниемОбычный поход в аптеку обернулся для беременной девушки настоящим испытаниемФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Сызрани разразился настоящий скандал из-за девушки, которая пришла в одну из аптек на Монгоре, чтобы купить несколько тестов на беременность. Невольной причиной раздора стал экран на кассе аптеки – на нем отражается список покупок и их стоимость. Девушка уже собиралась оформить покупку, но кассовый аппарат забарахлил. Пока продавец устраняла поломку, за покупательницей образовалась настоящая очередь, в которой оказалась не в меру любопытная пенсионерка. Заглянув в экран, бабулька воспылала пуританским гневом и начала оскорблять девушку, обзывая ее проституткой. Об этом пишет местный канал «КТВ-Луч».

- Я вызвала такси и вышла из аптеки, эта дама последовала за мной и продолжала оскорбления, - делится пострадавшая в соцсети.

В результате не дождавшись машину, девушка отправилась на остановку. Все это время бабка продолжала преследования и оскорбления. Скрыться от разъяренной старухи удалось только в транспорте.

- Только избавившись от нее я разревелась, - признается пострадавшая.

Кстати, тест на беременность показал положительный результат. Но идти на УЗИ в одиночку юная сызранка теперь попросту боится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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