2019-12-06T21:23:07+03:00
Общество

Улицы завалят белым порошком: в Самаре потратят полмиллиарда рублей на реагенты на дорогах

В общей сложности в город закупят 30 тонн разных противогололедных материалов
Ольга НОВИКОВА
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Из-за того, что снег не чистят, а плавят, на дорогах образуется кашаИз-за того, что снег не чистят, а плавят, на дорогах образуется кашаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Департамент городского хозяйства и экологии Самары ищет подрядчика, который обеспечит поставку в областную столицу противогололедных материалов. Согласно опубликованным документам закупки, они потребовались для «содержания автомобильных дорог местного значения». Стоимость контракта ни много ни мало – 568,7 миллионов рублей. На эти деньги в город должны поставить 30 тонн реагентов.

Предполагается, что на самарских дорогах будут рассыпать реагенты двух разных видов. Сухие гранулы должны будут плавить не менее 10 граммов льда на грамм гранул. Их потребуется 22,5 тысячи тонн, половина – этой зимой, половина – следующей. Также городу требуется 7,5 тысяч тонн увлажненных двухфазных гранул (половина в этом году, половина – в 2021-м), которые должны работать не хуже.

Подрядчика должны определить уже в конце месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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