2019-12-06T22:54:47+03:00
Спорт

«Вбила все элементы в лед»: Алена Косторная побила мировой рекорд в короткой программе

Российская фигуристка первой откатала короткую программу на финале Гран-при по фигурному катанию
Ольга НОВИКОВА
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Алена Косторная установила новый мировой рекордАлена Косторная установила новый мировой рекорд
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Российская фигуристка Алена Косторная побила мировой рекорд во время короткой программы на финале Гран-При по фигурному катанию. Россиянка получила 85,45 баллов.

- Алена Косторная очень выросла за прошедшие два этапа Гран-при" - она очень точно делала все элементы, - отметила экс-тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова. – Для короткой программы это большой плюс. В короткой программе каждый элемент должен быть вбит в лед. У нее не сомневаешься, три или четыре оборота она делает, а многие на этом сбиваются.

Результат Алены пока стал лучшим в короткой программе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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