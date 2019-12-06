Лесники и полицейские отправились в леса

6 Дек. 22:22 2019-12-06T23:12:55+03:00

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Чем ближе новый год, тем больше желающих бесплатно раздобыть себе зеленую елочку в лесу. Однако желание сэкономить может сыграть злую шутку и обернуться серьезным штрафом. В Самарской области лесники и полицейские отправились на усиленное патрулирование лесов, особенно тех мест, где растут хвойные породы деревьев. А на стационарных постах ГИБДД инспекторы будут проверять все авто с елками.

Браконьерская елочка может неслабо ударить по карману и обойдется на порядок дороже купленной на елочном базаре. Например, штраф для физлиц за одно незаконно срубленное дерево, составит от 3000 до 4000 рублей, для должностных лиц — от 20 тысяч до 40 тысяч рублей, а для компаний - и вовсе в 200-300 тысяч рублей. Кроме того, придется возместить причиненный лесам ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU