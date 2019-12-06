Александра Трусова в короткой программе финала Гран-при 2019 рискнула сделать тройной аксель, но сорвалась

6 Дек. 22:32 2019-12-06T22:48:07+03:00

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Александра Трусова упала во время выполнения короткой программы на финале Гран-При по фигурному катанию в Италии. Девушка пыталась сделать тройной аксель, который включила в свою программу лишь недавно, но у нее не получилось этого сделать. Тем не менее после падения фигуристка нашла в себе силы продолжить выступление.

- У Саши не было времени накатать программу, - с сожалением прокомментировала экс-тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова. – Но если закрыть глаза на этот тройной аксель, все остальное было сделано отлично. Она настолько была готова, что все остальное сделала отлично.

Татьяна Тарасова напомнила, что фигуристке необходимо доработать тройной аксель к чемпионату России.

ИСТОЧНИК KP.RU