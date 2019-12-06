Костюм с матрешками и белоснежная папаха: Ксения Царицына устроила снежную фотосессию в Самаре

6 Дек. 23:30 2019-12-06T23:30:32+03:00

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Супруга самарского олигарха Алексея Шаповалова, «Мисс Россия-2018», модель Ксения Царицына прилетела в Самару и сразу отметилась новыми фоточками в Инстаграме. Девушка сфотографировалась на фоне заснеженных елок в утепленном костюмчике с матрешками и в белоснежной папахе.

- Rosseya moya Rosseya, - написала красавица под снежной публикацией.

Подписчики оценили обновленный образ Ксении, хотя признались, что ми непривычно видеть модель «утепленной» и они уже скучают по бикини. Кроме того, Царицыной посоветовали застегнуться – мол, холодно же, можно и заболеть. Несмотря на то, что загоревшая после дубайских пляжей модель смотрится на снегу необычно, все признали, что образ ей к лицу.

ИСТОЧНИК KP.RU