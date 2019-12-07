2019-12-07T09:00:35+03:00
Общество

В Самарскую область придут дополнительные средства для выплат на первого ребенка

В ноябре выплату приостановили из-за увеличения численности получателей
Евгения ВАСИНА
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Рожайте, деньги будут!Рожайте, деньги будут!Фото: Архив "КП"
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Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области сообщило, что в этом году средств для выплат при рождении или усыновлении первого ребенка всем не хватило. Причин этому несколько: во-первых, получателей во II полугодии 2019 года стало больше, во-вторых, изменились методики подсчета объема ежемесячной денежной выплаты и потребовались еще деньги из федерального бюджета. В результате всего этого, многие родители не получили данную выплату в ноябре текущего года. Однако ситуацию планируют скоро исправить.

- В целях оперативного устранения данной проблемы, 2 декабря текущего года Госдумой принят Федеральный Закон о дополнительном финансировании регионов РФ, в том числе Самарской области, на данные цели. Ежемесячная денежная выплата при рождении (усыновлении) первого ребенка будет перечислена гражданам за ноябрь-декабрь с 6 по 14 декабря 2019 года, - сообщили в мэрии Тольятти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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