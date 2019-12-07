2019-12-07T10:56:05+03:00
Происшествия

«Машину смяло и разорвало»: в ночном ДТП на Волжском шоссе в Самаре погибла девушка

Сейчас полицейские выясняют, кто был за рулем
Евгения ВАСИНА
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От машины осталась куча металлаОт машины осталась куча металлаФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Страшное ДТП произошло 7 декабря в 00:30 на Волжском шоссе в Самаре. По данным сотрудников полиции неустановленный водитель на машине «Тойота Камри» ехал по Волжскому шоссе со стороны ул. Демократическая в направлении ул. Сергея Лазо. Не доезжая 1400 м, до строения 7 «В» по Волжскому шоссе водитель съехал на правую обочину. Затем машина влетела в световую опору, а после в дерево. Прибывшие на место жуткой аварии сотрудники полиции организовали беспрепятственное движение, поговорили с очевидцами ДТП.

В результате аварии от полученных травм на месте погибла 24-летняя девушка. Приехавшие медики ничем помочь не смогли, лишь констатировали смерть. Очевидцы утверждают, что удар был такой силы, что погибшей оторвало голову. Травмы получили еще два человека – 29-летний мужчина и 24-летний. Один госпитализирован, второму назначено амбулаторное лечение. .

- Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельств произошедшего ДТП, также выясняется кто был за рулем автомобиля в момент ДТП. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщи в пресс-службе МВД.

Свидетели аварии отмечают, что иномарка значительно превысила скорость, так ли это предстоит выяснить полицейским.

ИСТОЧНИК KP.RU

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