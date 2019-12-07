2019-12-07T11:04:35+03:00
Происшествия

В Сызрани мужчина чуть не оставил друга без «голубого экрана»

Он украл телевизор и сдал его в ломбард
Евгения ВАСИНА
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Дело передано в судДело передано в судФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Полицейским удалось раскрыть еще одно преступление в Сызрани. Там в октябре 2019 года из дома одного из жителей пропал телевизор. Мужчина пригласил в гости друга. За встречу мужчины выпили, и хозяин квартиры захмелел, а позже и вовсе заснул. Гость скучал не долго, заприметил телевизор, который стоял на полке мебельной стенки. Мужчина решил украсть технику и продать. Уж очень ему были нужны деньги. Квартира находилась на первом этаже, поэтому гость без проблем вытащил приглянувшийся ему телевизор через окно.

Когда хозяин квартиры обнаружил пропажу, то сразу же обратился к полицейским. Те выяснили приметы злоумышленника, посетили местные ломбарды и наши похищенную технику. Как выяснилось позже, злоумышленник не смог сам заложить телевизор, у него не было паспорта. На помочь пришел его знакомый, которому сообщил, что это его «голубой экран».

Полученные деньги мужчина успешно потратил. Тут и пришли к нему полицейские.

- Сейчас жителю Сызрани предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража» В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине может грозить уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, - сообщи в пресс-службе МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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