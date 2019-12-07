Самарцы могут встретить первый день нового года «Забегом обещаний»

СЕГОДНЯ 11:19 2019-12-07T11:21:36+03:00

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1 января 2020 года по всей стране пройдет «Забег обещаний». Самара не стала исключением! Старт спортивному события будет дан в 12 часов в Штаб I Love Supersport, Чапаевская, 187 (на площади Куйбышева).

Принять участие в традиционном забеге может любой желающий, надо просто зарегистрироваться на сайте, скачать номер и выйти на пробежку.

Забег обещаний — это бесплатный забег для всех! В Самаре проходит он уже в шестой раз. Любители бега стартуют по всему миру под флагом I Love Running, чтобы пробежать с личными обещаниями на номере символическую дистанцию, в этом году это 2020 метров.

Делиться своими обещаниями и фотографиями с «Забега обещаний» в социальных сетях можно с тегом #забегобещаний и #спортличныхдостижений.

ИСТОЧНИК KP.RU