Самарцы могут встретить первый день нового года «Забегом обещаний»
1 января 2020 года по всей стране пройдет «Забег обещаний». Самара не стала исключением! Старт спортивному события будет дан в 12 часов в Штаб I Love Supersport, Чапаевская, 187 (на площади Куйбышева).
Принять участие в традиционном забеге может любой желающий, надо просто зарегистрироваться на сайте, скачать номер и выйти на пробежку.
Забег обещаний — это бесплатный забег для всех! В Самаре проходит он уже в шестой раз. Любители бега стартуют по всему миру под флагом I Love Running, чтобы пробежать с личными обещаниями на номере символическую дистанцию, в этом году это 2020 метров.
Делиться своими обещаниями и фотографиями с «Забега обещаний» в социальных сетях можно с тегом #забегобещаний и #спортличныхдостижений.
ИСТОЧНИК KP.RU