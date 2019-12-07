В Тольятти мужчина с ножом ворвался к местной жительнице и украл две игровые приставки

СЕГОДНЯ 13:07 2019-12-07T13:07:05+03:00

Мужчина может отправиться в колонию Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Он также прихватил с собой сотовый пострадавшей и плеер.

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В Автограде полицейские оперативно нашли и задержали мужчину, подозреваемого в грабеже.

За помощью к правоохранителям обратилась 44-летняя местная жительница. Она рассказала, что живет в коммунальной квартире. Накануне ее соседа привел в дом гостя. Мужчины поругали. Того, что произошло дальше, женщина предвидеть не могла.

- Потерпевшая рассказала, что после конфликта, гость зашел в комнату к ней и угрожая предметом, похожим на нож, похитил мобильный телефон, две игровые приставки и МР-3 плеер. Ущерб заявительница оценила в 48500 рублей, - сообщили в пресс-службе МВД России по Самарской области.

Грабителя полицейские нашли, что называется «по горячим следам». Им оказался житель Центрального района Тольятти, ранее судимый за грабеж и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

- По данному факту, сотрудниками СУ УМВД России по Тольятти, по статье «Разбой» возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали предполагаемого злоумышленника. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - добавили в пресс-службе.

Сейчас полицейские проверяют, причастен ли задержанный к другим преступлениям. Предполагаемому злоумышленнику может грозить до десяти лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU