В понедельник в Самарской области местами возможен мокрый снег

СЕГОДНЯ 14:19 2019-12-07T14:19:48+03:00

А вот выходные пройдут преимущественно без осадков

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Зима продолжает радовать жителей Самарской областью относительно теплой погодой. По сведению Гидрометцентра России в первой декаде декабря средняя температура воздуха ожидается выше нормы на 3º. Вот и эти выходные будут теплыми.

- В выходные дни погоду региона будет определять область повышенного атмосферного давления. Осадки прекратятся, ветер постепенно ослабеет, а температура воздуха в ночные часы будет устойчиво отрицательной, в дневные - вблизи нулевой отметки. На дорогах произойдёт образование гололедицы, - предупреждают синоптики.

В ночь с субботы на воскресенье будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Столбик термометра опустится ниже нуля, ожидаемая температура -1...-6 °C. Местами гололедица.

Днем в воскресенье сохранится такая же погода, а воздух прогреется до -3...+2 °C. В понедельник синоптики обещают облачное с прояснениями небо. Местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха 0...-5 °C.

ИСТОЧНИК KP.RU