«Это не мусор, а сокровища»: В Самаре прошла юбилейная акция «Вторсырье на благотворительность»

СЕГОДНЯ 15:20 2019-12-07T15:22:42+03:00

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7 декабря в Самаре в очередной раз прошла уже традиционная акция «Вторсырье на благотворительность». Каждую вторую субботу месяца волонтеры принимают у горожан мусор, который можно отправить на переработку. Деньги, полученные после отправки вторсырья на мусороперерабатывающий завод, волонтеры передают партнерам акции: приютам для животных и социальным учреждениям.

- Ровно 2 года назад, в декабре 2017 года прошла первая акция проекта «Вторсырье на благотворительность». Тогда была всего одна точка, куда пришло 25 человек. Теперь точек для приема вторсырья пять, а участников не сосчитать. Проект развивается, это радует. Желающих сдать вторсырье много. Радостно, что интерес к проекту растет все больше и больше, - рассказали организаторы.

Точки по приему вторсырья находятся в разных районах города:

- в парке им. Гагарина (парковка со стороны ул. Советской Армии);

- в сквере на пр. Ленина (пересечение с ул. Осипенко);

- в сквере им. Высоцкого;

- на пересечении ул. Димитрова и Московского шоссе;

- в гараже (ул. XXII Партсъезда, 40а);

Вторсырье принимают с 10 до 14 часов. В следующий раз присоединится к акции можно будет уже в январе.

Вторсырьё на благотворительность в Самаре 7 декабря .

ИСТОЧНИК KP.RU