2019-12-07T15:56:21+03:00
Общество

Из-за прорыва трубы в Самаре перекрыли улицу Волгина

Улица перекрыта полностью от ул. М. Тореза до ул. Аэродромной
Евгения ВАСИНА
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Снова искать объездСнова искать объездФото: "КП" Архив
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В Самаре произошла очередная коммунальная неприятность. На этот раз вода из-под земли забила фонтаном на ул. Волгина. На время восстановительных работ улицу пришлось полностью перекрыть.

- С 11:00 07 декабря полностью перекрыта дорога по ул. Волгина от ул. М. Тореза до ул. Аэродромной. Там устраняют утечку на в/л д-300 мм по адресу: ул. Волгина 115, - сообщила администрация Железнодорожного района.

Напомним, несколько дней назад специалисты устраняли прорыв на улице Алма-Атинской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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