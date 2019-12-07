Из-за прорыва трубы в Самаре перекрыли улицу Волгина
Улица перекрыта полностью от ул. М. Тореза до ул. Аэродромной
Снова искать объездФото: "КП" Архив
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В Самаре произошла очередная коммунальная неприятность. На этот раз вода из-под земли забила фонтаном на ул. Волгина. На время восстановительных работ улицу пришлось полностью перекрыть.
- С 11:00 07 декабря полностью перекрыта дорога по ул. Волгина от ул. М. Тореза до ул. Аэродромной. Там устраняют утечку на в/л д-300 мм по адресу: ул. Волгина 115, - сообщила администрация Железнодорожного района.
Напомним, несколько дней назад специалисты устраняли прорыв на улице Алма-Атинской.
ИСТОЧНИК KP.RU