2019-12-07T19:20:28+03:00
Общество

Самый популярный туристический маршрут Жигулевского заповедника закрыли

Экскурсионный маршрут «Стрельная гора» традиционно закрывают на зиму
Евгения ВАСИНА
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Фото сайта zhreserve.ruФото сайта zhreserve.ru
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«Стрельная гора» - наивысшая точка Жигулёвских гор. Ее вершина возвышается на 375 м над уровнем моря. Находится это шикарное место на территории Жигулевского заповедника. С её вершины открывается удивительный по красоте вид на заволжские дали. Здесь сохранился уникальный природный комплекс с древнейшими в Поволжье реликтовыми сообществами сосновых боров и каменистых степей. Ежегодно сюда на экскурсию приезжают тысячи туристов. Теперь полюбоваться видами со Стрельной горы можно будет лишь весной 2020 года

- Уважаемые гости и жители Самарской области! Сообщаем Вам, что с 3 декабря 2019 года экскурсионный маршрут «Стрельная гора» закрыт на зимнее время. Ждем вас весной 2020 года! – обратилась к туристам администрация заповедника.

Так что, если вы не успели в этом сезоне посетить это место, перенесите поездку на следующий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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