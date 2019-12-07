2019-12-07T19:50:58+03:00
Общество

Самарцы жалуются на грязные автобусы

Департамент транспорта решил разобрать в ситуации
Евгения ВАСИНА
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А вы довольны самарскими автобусами?А вы довольны самарскими автобусами?Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В социальной сети твиттер самарцы пожаловались на грязь в подвижном составе ООО «СамараАвтоГаз». Один из жителей города адресовал свое замечание в мобильную приёмную губернатора и в департамент трансопрта.

- В очередной раз прошу обратить внимание на ООО «СамараАвтоГаз». Транспорт грязный, остановки не объявляют, - пожаловался самарец. К своим словам он прикрепил свежий билет из 67 автобуса.

В департаменте транспорта сообщили, что замечания приняты, взяты в работу. Станут ли от этого автобусы чище и будут ли объявлять все остановки, покажет время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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