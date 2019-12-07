Нижний ряд готов: в Самаре на площади Славы собирают огромную елку

СЕГОДНЯ 20:17 2019-12-07T20:23:36+03:00

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Самару продолжают наряжать к Новому году. В городе повсеместно появляются праздничные иллюминации. А на площади Славы продолжают собирать огромную искусственную елку. Рабочие уже собрали каркас и первый ярус веток. Совсем скоро на новогодней красавице заблестят праздничные игрушки. Елка получилась настолько большой, что ее видно с набережной. Как раз сейчас там идут последние приготовления для заливки катка.

Каток пока не залилиФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Спускаться от праздничной елки к катку по склону площади Славы будет вдвойне приятно. Склон украсит самое большое в городе новогоднее украшение — каскадный светодинамический фонтан длиной более 200 метров и весом около 4 тонн.

Скоро здесь будет каскадный светодинамический фонтанФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU