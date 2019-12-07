Нижний ряд готов: в Самаре на площади Славы собирают огромную елку
Самару продолжают наряжать к Новому году. В городе повсеместно появляются праздничные иллюминации. А на площади Славы продолжают собирать огромную искусственную елку. Рабочие уже собрали каркас и первый ярус веток. Совсем скоро на новогодней красавице заблестят праздничные игрушки. Елка получилась настолько большой, что ее видно с набережной. Как раз сейчас там идут последние приготовления для заливки катка.
Каток пока не залилиФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Спускаться от праздничной елки к катку по склону площади Славы будет вдвойне приятно. Склон украсит самое большое в городе новогоднее украшение — каскадный светодинамический фонтан длиной более 200 метров и весом около 4 тонн.
Скоро здесь будет каскадный светодинамический фонтанФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
ИСТОЧНИК KP.RU