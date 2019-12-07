2019-12-07T20:23:36+03:00
Общество

Нижний ряд готов: в Самаре на площади Славы собирают огромную елку

Новогоднюю красавицу видно даже с набережной
Евгения ВАСИНА
Поделиться:
Елка почти готоваЕлка почти готоваФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Изменить размер текста:

Самару продолжают наряжать к Новому году. В городе повсеместно появляются праздничные иллюминации. А на площади Славы продолжают собирать огромную искусственную елку. Рабочие уже собрали каркас и первый ярус веток. Совсем скоро на новогодней красавице заблестят праздничные игрушки. Елка получилась настолько большой, что ее видно с набережной. Как раз сейчас там идут последние приготовления для заливки катка.

Каток пока не залили Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Каток пока не залилиФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Спускаться от праздничной елки к катку по склону площади Славы будет вдвойне приятно. Склон украсит самое большое в городе новогоднее украшение — каскадный светодинамический фонтан длиной более 200 метров и весом около 4 тонн.

Скоро здесь будет каскадный светодинамический фонтан Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Скоро здесь будет каскадный светодинамический фонтанФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Скорые» на аутсорсинг? Самарские медики требуют запретить передачу автопарка в частные руки
Самарцы жалуются на грязные автобусы
Самый популярный туристический маршрут Жигулевского заповедника закрыли
«Найден жив»: в Самаре почти сутки искали пропавшего мужчину
В кинотеатре ТЦ «Мега Сити» сработала пожарная сигнализация
Из-за прорыва трубы в Самаре перекрыли улицу Волгина
«Это не мусор, а сокровища»: В Самаре прошла юбилейная акция «Вторсырье на благотворительность»
В понедельник в Самарской области местами возможен мокрый снег
В Тольятти мужчина с ножом ворвался к местной жительнице и украл две игровые приставки
Максимально близко к реальности: на АвтоВАЗе появился роботизированный стенд для ресурсных испытаний
Кино на паузе: в «Космопорте» и «Мега Сити» в Самаре временно закрылись кинотеатры
Самарцы могут встретить первый день нового года «Забегом обещаний»
В Сызрани мужчина чуть не оставил друга без «голубого экрана»
«Машину смяло и разорвало»: в ночном ДТП на Волжском шоссе в Самаре погибла девушка