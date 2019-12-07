«Скорые» на аутсорсинг? Самарские медики требуют запретить передачу автопарка в частные руки

СЕГОДНЯ 21:19 2019-12-07T21:23:47+03:00

А что об этом думаете вы? Фото: Вера ЦЫГАНКОВА

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Сотрудники «ГБУЗ Самарская СМП» бью тревогу. Они подготовили открытое письмо в адрес президента и администрации Самары с призывом остановить действия, направленные на коммерциализацию службы скорой помощи. Медики уверены, что движение в этом направлении угрожает надежности организации экстренной медицинской помощи жителям города.

- Руководством взят курс на отказ учреждения от собственного автопарка для линейных бригад скорой помощи и отказал от собственного штата опытных водителей. Мы решительно возражаем против такой реформы, - заявляют медики.

В качестве аргументов сотрудники «ГБУЗ Самарская СМП» отмечают, что на «скорой» работают не простые водители. Их опыт, умение ориентироваться в переполненном транспортом городе, парковаться, искать объездные пути играют важную роль в спасении людей. Также медики утверждают, что опыт коллег из Уфы показал убыточность перевода автопарка подстанции скорой помощи на аутсорсинг.

- Мы также полагаем, что ввиду особой социальной значимости, формы организации службы скорой медицинской помощи не могут определяться исключительно задачами экономической целесообразности. Речь идет об одном из ключевых элементов системы общественной безопасности РФ, - говориться в обращении.

Медики также отмечают, что такое решение – прямое нарушение законодательства РФ.

На открытое письмо пока отреагировал только депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Скрин

ИСТОЧНИК KP.RU