"У нее большая харизма и гипнотизирующий взгляд": Илья Авербух высказался о катании Косторной
Алена Косторная чисто откатала свою программу и исполнила два тройных акселя на финале Гран-при в Турине по фигурному катанию. Спортсменка не совершила ни одной ошибки, судьи даже не пересматривали ее прыжки.
- У Алены гипнотизирующий взгляд, она берет тебя и ведет за собой. Это редкий дар, дар человека обладающего большой харизмой, - поделился своим мнением об ее прокате Илья Авербух, бывший фигурист.
Татьяна Тарасова считает, что ее тройные флипы уже готовы к тому, чтобы ставить четверные.
- Запаса высоты хватает. И я думаю, она еще покажет четверные прыжки. И сегодня это было запредельное выступление, - прокомментировала она.
Косторная вторая в произвольной с 162 баллами, и всего она заработала 247,59, это лучший результат.
ИСТОЧНИК KP.RU