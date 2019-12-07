2019-12-07T23:52:21+03:00
Спорт

"У нее большая харизма и гипнотизирующий взгляд": Илья Авербух высказался о катании Косторной

Алена Косторная получила 247,59 баллов за две программы на финале Гран-при, показав лучший результат в мире
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Алена Косторная - лучшая в финале Гран-при 2019Алена Косторная - лучшая в финале Гран-при 2019
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Алена Косторная чисто откатала свою программу и исполнила два тройных акселя на финале Гран-при в Турине по фигурному катанию. Спортсменка не совершила ни одной ошибки, судьи даже не пересматривали ее прыжки.

- У Алены гипнотизирующий взгляд, она берет тебя и ведет за собой. Это редкий дар, дар человека обладающего большой харизмой, - поделился своим мнением об ее прокате Илья Авербух, бывший фигурист.

Татьяна Тарасова считает, что ее тройные флипы уже готовы к тому, чтобы ставить четверные.

- Запаса высоты хватает. И я думаю, она еще покажет четверные прыжки. И сегодня это было запредельное выступление, - прокомментировала она.

Косторная вторая в произвольной с 162 баллами, и всего она заработала 247,59, это лучший результат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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