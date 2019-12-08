2019-12-08T00:21:36+03:00
Спорт

"Буду учить четверные, но не сейчас": Алена Косторная рассказала о планах после финала Гран-при 2019

Спортсменка поделилась эмоциями от победы на престижных соревнованиях
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Косторная намерена учить четверные прыжкиКосторная намерена учить четверные прыжки
Изменить размер текста:

Алена Косторная собирается работать над четверными прыжками. Правда, она призналась, что это будет не прямо сейчас.

- Это круто, что я сумела стать первой. Это мой четвертый турнир только, и он стал вызовом для меня. Мои самые любимые ,но и самые сложные элементы, это тройной аксель и каскад тройного флипа- тулупа. Что я буду сейчас делать, то буду работать и работать, отпуска не предвидится. Вполне возможно, что я прыгну четверной в ближайшем будущем, но скорее всего это будет не прямо сейчас, - рассказала после проката Алена Косторная.

Также она, отвечая на вопрос журналиста, отметила, что совместные тренировки с другими чемпионками разных этапов Гран-при ей совсем не мешают.

- Все, что я вижу от моих одногруппниц, помогает мне кататься чисто, заключила она.

Алена Косторная взяла золото финала Гран-при 2019, набрав 247,59 баллов. Вторая - Анна Щербакова, третья - Александра Трусова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Загитова - по-настоящему великая": Илья Авербух прокомментировал неудачную произвольную спортсменки
"У нее большая харизма и гипнотизирующий взгляд": Илья Авербух высказался о катании Косторной
"Трусова - в авангарде, она во всем первая в мире": Татьяна Тарасова восхитилась четверным флипом фигуристки
«Скорые» на аутсорсинг? Самарские медики требуют запретить передачу автопарка в частные руки
Нижний ряд готов: в Самаре на площади Славы собирают огромную елку
Самарцы жалуются на грязные автобусы
Самый популярный туристический маршрут Жигулевского заповедника закрыли
«Найден жив»: в Самаре почти сутки искали пропавшего мужчину
В кинотеатре ТЦ «Мега Сити» сработала пожарная сигнализация
Из-за прорыва трубы в Самаре перекрыли улицу Волгина
«Это не мусор, а сокровища»: В Самаре прошла юбилейная акция «Вторсырье на благотворительность»
В понедельник в Самарской области местами возможен мокрый снег
В Тольятти мужчина с ножом ворвался к местной жительнице и украл две игровые приставки
Максимально близко к реальности: на АвтоВАЗе появился роботизированный стенд для ресурсных испытаний
Кино на паузе: в «Космопорте» и «Мега Сити» в Самаре временно закрылись кинотеатры
Самарцы могут встретить первый день нового года «Забегом обещаний»
В Сызрани мужчина чуть не оставил друга без «голубого экрана»
«Машину смяло и разорвало»: в ночном ДТП на Волжском шоссе в Самаре погибла девушка