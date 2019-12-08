"Буду учить четверные, но не сейчас": Алена Косторная рассказала о планах после финала Гран-при 2019

СЕГОДНЯ 00:21 2019-12-08T00:21:36+03:00

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Алена Косторная собирается работать над четверными прыжками. Правда, она призналась, что это будет не прямо сейчас.

- Это круто, что я сумела стать первой. Это мой четвертый турнир только, и он стал вызовом для меня. Мои самые любимые ,но и самые сложные элементы, это тройной аксель и каскад тройного флипа- тулупа. Что я буду сейчас делать, то буду работать и работать, отпуска не предвидится. Вполне возможно, что я прыгну четверной в ближайшем будущем, но скорее всего это будет не прямо сейчас, - рассказала после проката Алена Косторная.

Также она, отвечая на вопрос журналиста, отметила, что совместные тренировки с другими чемпионками разных этапов Гран-при ей совсем не мешают.

- Все, что я вижу от моих одногруппниц, помогает мне кататься чисто, заключила она.

Алена Косторная взяла золото финала Гран-при 2019, набрав 247,59 баллов. Вторая - Анна Щербакова, третья - Александра Трусова.

ИСТОЧНИК KP.RU