Фанаты «Крыльев Советов» покинут трибуны «Самара Арены» на 32 минуте матча с «Уралом»

СЕГОДНЯ 09:00 2019-12-08T09:00:42+03:00

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Сектор активной поддержки «Крыльев Советов» поддержит акцию протеста фанатов против действия правоохранительных органов. Фанаты «КС» покинут трибуны «Самара Арены» на 32-ой минуте матча 19 тура РПЛ против «Урала». Об этом говорится в сообщении, опубликованном в сообществе фанатов «Крыльев» Вконтакте «Ultras’8».

- Самара всегда была большим футбольным городом, история нашего фан движения насчитывает уже 32 года. Сменилось множество поколений на активной фан трибуне. Из поколения в поколение, мы были обособленным движением, официально не имеющим дружеских фанатских объединений в России. Но сейчас настал тот момент, когда мы обязаны проявить солидарность со всей огромной фанатской аудиторией, поддержать парней, которые подверглись нелепым задержаниям в Санкт Петербурге, Казани, Туле, Самаре и дать сигнал общественности нашей страны, что фан сообщество, не смотря на противостояния на трибунах, это единое целое, имеющее право на свободу и имеющее желание высказываться тогда, когда считают это нужным, - говорится в сообщении.

В сообществе призывают всех любителей футбола, а также тех, кто когда либо стоял на трибуне активной поддержки, прийти на сектор D114 (фанатский сектор на «Самара Арене»), взять друзей, родителей и поддержать команду, а потом покинуть трибуну.

Напомним, болельщики нескольких команда РПЛ в 19 туре провели акцию протеста в связи с массовыми задержаниями фанатов «Спартака» перед игрой с «Зенитом». Трибуны на 30-40 минутах покинули активные болельщики «Спартака», «Зенита», «Локомотива», тульского «Арсенала», «Уфы» и т.д.

ИСТОЧНИК KP.RU