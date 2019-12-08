2019-12-08T09:50:06+03:00
Общество

В Тольятти уже пятый день не могут найти пропавшую девочку в желтом шарфе

Александра Баласова ушла из дома и родители ничего не знают о ней
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Тольятти ищут пропавшую девочкуВ Тольятти ищут пропавшую девочку
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В Тольятти ищут 14-летнюю девочку Александру Баласову. Она ушла из дома 3 декабря и до сих пор родители ничего не знают о судьбе подростка. Сейчас девочку объявили в розыск. Всех, кто видел подростка, просят обязательно сообщить об этом. Девочка может находиться не только в Тольятти.

- Александра была одета в черную шапку, темно-синюю куртку с оранжевой вставкой на рукаве, желтый шарф-хомут и темно-серые джинсы. У девочки темные волосы и голубые глаза, - сообщают в поисково-спасательном обществе Лиза Алерт.

Всех, кто видел девочку или знает что-то про нее, просят позвонить по номеру +7(937)662 0323, инфорг поиска: Светлана, или в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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