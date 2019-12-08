В Тольятти поймали за рулем BMW пьяницу-рецидивиста

СЕГОДНЯ 10:20 2019-12-08T10:20:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тольятти водителя BMW полицейские остановили за нарушение правил дорожного движения. Но выяснилось, что за руль он сел в нетрезвом состоянии. По крайней мере сотрудники ГИБДД увидели признаки алкогольного опьянения.Но на освидетельствование мужчина не согласился. Теперь ему придется ответить за отказ от прохождения освидетельствования.

- Осмотрев документы, полицейские выяснили, что мужчина уже в ноябре попадался за вождение в нетрезвом виде. Его привлекали к административной ответственности, - рассказали в ГУ МВД РФ по Самарской области.

В этот день полиция задержала еще одного нарушителя, он тоже совершил повторное правонарушение за рулем. Транспортные средства у горе-автолюбителей изъяли и поставили на штрафстоянку. Сейчас в отношение нарушителей возбудили уголовные дела. Им может грозить до двух лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU