2019-12-08T13:12:51+03:00
Спорт

Соболев вернулся: стал известен состав "Крыльев Советов" на игру с "Уралом" 8 декабря

Впервые в стартовом составе выйдет Антон Терехов, который перешел из "Динамо" в этом году
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре пройдет заключительная игра первой половины сезонаВ Самаре пройдет заключительная игра первой половины сезона
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"Крылья Советов" и "Урал" объявили составы на игру, которая состоится 8 декабря в 15.00 на "Самара Арене". У самарцев из дисквалификации вернулся Александр Соболев, которого очень не хватало в игре с "Уфой". По крайне мере, Антон Зиньковский, который постоянно прорывался к воротам, никак не мог найти, кому отдать мяч. Также на поле вернулись Гацкан и Мияйлович.

Впервые в этом матче в стартовом составе выйдет Антон Терехов, экс-игрок "Динамо". В"Урале" заявлен Ярослав Годзюр, бывший игрок "Крыльев".

"Крылья Советов": 1 Рыжиков, 2 Полуяхтов, 3 Чернов, 22 Анюков, 50 Карпов, 8 Гацкан, 10 Терехов, 17 Зиньковский, 20 Мияйлович, 40 Тимофеев, 7 Соболев.

Запасные: 33 Конюхов, 81 Овсянников, 5 Лысцов, 9 Радонич, 14 Гынсарь, 44 Чичерин, 69 Голенков, 77 Кабутов, 78 Киселев, 90 Бурлак.

"Урал": 31 Годзюр, 3 Ароян, 6 Аугустыняк, 10 Бикфалви, 15 Кулаков, 18 Кухарчик, 19 Поляков, 27 Меркулов, 57 Фидлер, 58 Эль-Кабир, 88 Погребняк.

Запасные: 71 Мамин, 77 Баклов, 4 Мамин, 14 Бавин, 20 Панюков, 21 Насыров, 44 Егорычев, 69 Шаболин, 80 Магомадов, 90 Щербаков

Уже в три часа дня начнется игра. Онлайн-трансляцию матча можно смотреть на сайте kp.ru.

Сейчас "Крылья" занимают 14 место, так что эта игра для команды принципиальная. В предыдущей встрече самарский клуб отдал очки "Уфе".

ИСТОЧНИК KP.RU

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