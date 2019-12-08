В Самаре под лед провалился 82-летний пенсионер, он умер

СЕГОДНЯ 13:54 2019-12-08T13:54:07+03:00

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В Самаре погиб 82-летний мужчина, который провалился на лед, когда шел по поверхности озера Гатное в Куйбышевском районе. Тело пенсионера нашли представители поисково-спасательного отряда. Это случилось около трех часов 7 декабря. Спасти пострадавшего не удалось. Мужчина умер от переохлаждения, в сообщении не уточняется, когда это произошло: до того, как тело извлекли специалисты или позже.

В подробностях еще предстоит разобраться специалистам. А в МЧС по Самарской области просят горожан и жителей области быть внимательнее, не гулять по рекам и озерам, так как лед еще не встал окончательно и его толщина не достигла безопасных 10 сантиметров. Сейчас же такие прогулки опасны для жизни. Особенно взрослых просят следить за детьми, которые в начале зимы часто становятся жертвами тонкого льда.

ИСТОЧНИК KP.RU