2019-12-08T14:38:10+03:00
Спорт

Чернов забил "Уралу" и прервал безголевую серию "Крыльев" из пяти матчей

На 21 минуте игрок отправил мяч в ворота после подачи Зиньковского со штрафного
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
"Крылья" забили первыми"Крылья" забили первыми
Изменить размер текста:

Прямо в эти минуты проходит матч "Крылья Советов" - "Урал" 8 декабря 2019 года. Счет в матче открыла самарская команда, которая прервала серию из пяти безголевых матчей. На 21 минуте команда заработала штрафной, его подавал Зиньковский. Пас от Антона принял Никита Чернов и отправил мяч головой прям в ворота с 11 метров.

Напомним, что до этого "Крылья" не забивали на протяжении пяти матчей. Такое неспортивное поведение привело команду на 14 строчку таблицы РПЛ.

Эта игра - последняя перед зимним перерывом. Если "Крылья" обыграют гостей из Екатеринбурга, то смогут подняться в таблице, при благоприятном выступлении соперников.

Онлайн-трансляцию матча можно смотреть на сайте kp.ru.

Крылья Советов - Урал. 1:0. Гол Никиты Чернова, Российская Премьер-Лига, 19 тур 08.12.2019.Крылья Советов - Урал. 1:0. Никита Чернов

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сколько людей разобьют голову об лед? В Самаре двор перегородили невидимой цепью
"Давайте еще пожар устроим": гоардминистрации велели снести аварийный дом на Садовой немедленно
У нее оторвало голову, машина всмятку: стало известно, с какой скоростью летела Камри, попавшая в жуткую аварию в Самаре
Фанаты «Крыльев Советов» покинули трибуны во время матча с «Уралом»
В Самаре под лед провалился 82-летний пенсионер, он умер
Стала известна судьба пропавшей в Сызрани пенсионерки
Соболев вернулся: стал известен состав "Крыльев Советов" на игру с "Уралом" 8 декабря
Гололед, снег и южный ветер: синоптики рассказали о погоде в Самаре на начало недели 9-11 декабря
Высотники на опорах и первые автомобили над рекой : появилось видео с заснеженного Фрунзенского моста
В Тольятти поймали за рулем BMW пьяницу-рецидивиста
В Тольятти уже пятый день не могут найти пропавшую девочку в желтом шарфе