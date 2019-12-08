Чернов забил "Уралу" и прервал безголевую серию "Крыльев" из пяти матчей

СЕГОДНЯ 14:35 2019-12-08T14:38:10+03:00

На 21 минуте игрок отправил мяч в ворота после подачи Зиньковского со штрафного

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Прямо в эти минуты проходит матч "Крылья Советов" - "Урал" 8 декабря 2019 года. Счет в матче открыла самарская команда, которая прервала серию из пяти безголевых матчей. На 21 минуте команда заработала штрафной, его подавал Зиньковский. Пас от Антона принял Никита Чернов и отправил мяч головой прям в ворота с 11 метров.

Напомним, что до этого "Крылья" не забивали на протяжении пяти матчей. Такое неспортивное поведение привело команду на 14 строчку таблицы РПЛ.

Эта игра - последняя перед зимним перерывом. Если "Крылья" обыграют гостей из Екатеринбурга, то смогут подняться в таблице, при благоприятном выступлении соперников.

Онлайн-трансляцию матча можно смотреть на сайте kp.ru.

Крылья Советов - Урал. 1:0. Гол Никиты Чернова, Российская Премьер-Лига, 19 тур 08.12.2019.Крылья Советов - Урал. 1:0. Никита Чернов

ИСТОЧНИК KP.RU