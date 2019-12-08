2019-12-08T16:56:48+03:00
Спорт

Фанаты «Крыльев Советов» покинули трибуны во время матча с «Уралом»

Они сделали это на 32 минуте, поддержав акцию протеста болельщиков по всей стране
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фанаты покинули трибуны при счете 1:0 в пользу «КС».Фанаты покинули трибуны при счете 1:0 в пользу «КС».Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Фанаты «Крыльев Советов» на 32-минуте матча 19 тура Российской премьер-лиги против «Урала», который прошел на «Самара Арене», покинули трибуны стадиона. Так активные болельщики самарской команды поддержали акцию протеста фанатов против действий правоохранительных органов. К этому времени самарская команда выигрывала 1:0.

Также стадион покинули фанаты «Урала».

Напомним, ранее активные болельщики «КС» выступили с заявлением, что покинут сектор D114 на 32-ой минуте. Ранее также поступили фанаты «Зенита», «Спартака», «Локомотива», «Уфы», тульского «Арсенала». Болельщики покидают матчи РПЛ во время игр 19 тура в связи с массовыми задержаниями фанатов «Спартака» перед игрой с «Зенитом».

ИСТОЧНИК KP.RU

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