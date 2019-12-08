Фанаты «Крыльев Советов» покинули трибуны во время матча с «Уралом»
Фанаты «Крыльев Советов» на 32-минуте матча 19 тура Российской премьер-лиги против «Урала», который прошел на «Самара Арене», покинули трибуны стадиона. Так активные болельщики самарской команды поддержали акцию протеста фанатов против действий правоохранительных органов. К этому времени самарская команда выигрывала 1:0.
Также стадион покинули фанаты «Урала».
Напомним, ранее активные болельщики «КС» выступили с заявлением, что покинут сектор D114 на 32-ой минуте. Ранее также поступили фанаты «Зенита», «Спартака», «Локомотива», «Уфы», тульского «Арсенала». Болельщики покидают матчи РПЛ во время игр 19 тура в связи с массовыми задержаниями фанатов «Спартака» перед игрой с «Зенитом».
ИСТОЧНИК KP.RU